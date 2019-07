Un futuro in bilico, che verrà deciso in meno di un mese. Lorenzo Insigne non sa dove giocherà il prossimo anno, l'ipotesi Napoli, con il quale ha il contratto in scadenza nel 2022, resta quella più valida ma in questo pazzo mercato, che potrebbe portare alla corte di Ancelotti il colombiano James Rodriguez, non bisogna escludere nulla. Per De Laurentiis il talento azzurro è cedibile, ma solo a determinate condizioni. Le ha ribadite il direttore sportivo Giuntoli al suo agente Mino Raiola, in questi giorni impegnato su diversi fronti, tra i quali de Ligt e Pogba, obiettivi di Juventus e Real Madrid. Nel video tutti i dettagli: