In casa Napoli nessun incontro e grande gelo tra il capitano Lorenzo Insigne e il presidente Aurelio De Laurentiis. L'attaccante azzurro è in scadenza di contratto a fine stagione, guadagna 4 milioni e mezzo di euro netti all'anno e chiede almeno un milione in più se non 6. Invece il club è intenzionato a offrigli un ingaggio più basso a 3,5 milioni. De Laurentiis non intende affrontare il tema con il suo procuratore, Vincenzo Pisacane, e aspetta che sia il giocatore a fare il primo passo.



Senza accordo per il rinnovo, Insigne sarà messo sul mercato. Sempre secondo il Corriere della Sera, è già stato fissato il prezzo del suo cartellino: 25 milioni di euro. Offerte però al momento non ci sono, così la strada sembra quella che porti Insigne verso la scadenza naturale del suo contratto (giugno 2022).



Spalletti incrocia le dita e conta i giorni che mancano alla fine del mercato: se dovesse perdere Insigne o anche l'altro big Koulibaly (per il quale un'offerta di 50 milioni sarebbe valutata) la sua squadra non gli garantirebbe la competitività per lottare per la zona Champions League.