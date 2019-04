Dopo l'eliminazione dall'Europa League per merito dell'Arsenal, in casa Napoli è esploso il caso Insigne e si vocifera di un suo possibile addio. L'edizione odierna de Il Mattino parla di un imminente incontro tra Insigne ed il suo agente Mino Raiola per tracciare il futuro dell'attaccante napoletano. Il Napoli chiede circa 90 milioni di euro e si parla di una società italiana interessata (il Milan?), ma ancora di offerte concrete sul piatto non ce ne sono.