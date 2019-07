Lorenzo Insigne ha parlato dal ritiro di Dimaro con il Napoli e si è soffermato su diversi temi, tra cui il mercato. Queste le sue parole riportate da Radio Kiss Kiss: ''Siamo felici che i tifosi ci abbiano seguito in tanti. Sento la fiducia del mister e sto bene, voglio fare un campionato migliore a quello dell'anno scorso".



KOULIBALY-MANOLAS - "Koulibaly è il difensore più forte d'Europa, Manolas è altrettanto grande e ci darà una bella mano per prendere meno gol possibile. Non dimentichiamoci poi di altri ottimi difensori quali Chiriches e Maksimovic”



FISCHI - ''Fischi al San Paolo? Mi è dispiaciuto davvero tanto, fanno male. L'importante però è lavorare, devo lavorare e cercare di fare sempre del mio meglio".



10 DEL NAPOLI - ''Ho scelto il mio numero nel Napoli come dedica a mia moglie, Maradona è stato il più grande di tutti. Non è il numero di maglia a fare il calciatore".



JAMES - ''Le porte sono aperte per tutti i calciatori forti. Li accogliamo tutti bene perché siamo un grande obiettivo. James è un vero numero 10, ha qualità e insieme a noi ci starebbe benissimo. Le scelte però spettano al mister e alla società".



PREZZI AL SAN PAOLO - ''Abbassamento del prezzo dei biglietti? La società ha fatto una scelta giusta. I tifosi ci sono sempre stati vicini, l'anno scorso un po' meno, ma speriamo che nella prossima stagione lo stadio possa essere sempre pieno. Abbiamo bisogno del sostegno dei napoletani".



ALLENATORI - "Allenatore più importante? Non smetterà mai di ringraziare Zeman, mi ha permesso lui di arrivare a questi livelli. Con Benitez e Mazzarri ho imparato molto, poi con Sarri sappiamo tutti com'è andata. Dispiace a tutti noi che sia andato alla Juventus, ma è stata una sua scelta e alziamo le mani. Anche Ancelotti ci sta dando tanto però, è un allenatore internazionale. È un top mondiale".



CENTROCAMPO - ''Allan ha appena vinto la Copa América col Brasile, Zielinski per me è un top player anche se ancora non ha la cazzimma napoletana, mentre Fabian ha mostrato di avere tanta qualità. Ammetto che non lo conoscevo, mi ha stupito molto vederlo giocare''.



SCUDETTO - ''Scudetto? Chiaramente, quello è il sogno di tutti. Negli anni scorsi ci siamo andati vicino e ci siamo rimasti male. Sono convinto che se giochiamo tutti con questo attaccamento possiamo mettere in difficoltà chiunque. L'unica promessa che posso fare è che come ogni anno lotteremo in tutte le partire della prossima stagione per arrivare al nostro obiettivo".



SECONDO POSTO - ''Stanchi del secondo posto? Direi proprio di sì. Sappiamo che abbiamo una grande concorrente quale la Juve, ma anche che quest'anno col nuovo allenatore qualcosa potrebbe cambiare. Sarri con noi non è mai partito benissimo, anche se in bianconero ci sono grandissimi campioni. Tra di noi c'è tanta voglia di vincere lo Scudetto, c'è stata ogni anno. Sappiamo però che non giochiamo da soli, ci sono anche altre squadre. Ai tifosi e a tutto l'ambiente chiedo di starci vicino. Noi giocatori ci esaltiamo se va tutto bene, ma ci abbattiamo subito se qualcuno parla male. È importante restare sempre tutti uniti".