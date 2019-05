Lorenzo Insigne, per ora, resta in azzurro: secondo la Gazzetta dello Sport perché non ha offerte: "Al momento, in sede non sono giunte particolari offerte. S’è vociferato, nelle scorse settimane, di un interesse del Manchester United e di un eventuale scambio con Icardi: ipotesi, quest’ultima, che non convince nessuno. Il valore attuale di Insigne non corrisponde a quello indicato da De Laurentiis. Lui, lo valuta oltre i 100 milioni, una cifra ritenuta spropositata rispetto alla qualità che potrebbe garantire il giocatore. E, dunque, sarà molto più probabile che Insigne resti lì dov’è e che dovrà rimboccarsi le maniche per riconquistare l’affetto della gente e la considerazione dell’allenatore"