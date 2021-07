Terminato all'Europeo, il Napoli si appresta ad incontrare l'entourage di Lorenzo Insigne per affrontare il discorso relativo al rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. L'attaccante percepisce attualmente tra i 4,5 e i 5 milioni di euro e non è intenzionato a valutare offerte al ribasso.