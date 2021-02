Lorenzo Insigne non è al top, contro la Juventus è uscito a pochi minuti dalla fine per un affaticamento. Gattuso non potrà rinunciare anche a lui, ha bisogno del suo capitano e del giocatore chiave di questa squadra, soprattutto in questo momento.



Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno Gattuso ha in mente di gestirlo puntando ad una staffetta tra lui ed Elmas nella sfida di domani sera in Europa League contro il Granada. L’obiettivo è non affaticarlo troppo in un periodo già complicato.