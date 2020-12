Ilè ad Alkmaar, dove domani affronterà l'. Nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match è intervenuto, capitano del. Queste le sue parole- "Maradona ha dato tanto ai napoletani, ha fatto cose incredibili. Lo porteremo sempre nel cuore perché ha portato Napoli sul tetto d’Europa, d'Italia. È un orgoglio per noi napoletani. La sua scomparsa ci ha ferito molto e ci dispiace tanto. Cercheremo, come fatto contro la Roma, di scendere in campo per lui e regalargli le vittorie perché è giusto che sia così".- "Stiamo cercando di fare raggiungere successi importanti ma sappiamo che è difficile. In passato il Napoli con Maradona ha fatto grandi cose. Noi ci stiamo provando e speriamo di riuscirci al più presto".- "​Domani sarà una partita dura come all'andata, fa male ancora quel risultato (Napoli-AZ 0-1, ndr). Ma non abbiamo fatto una brutta partita, anzi è stata positiva ma non abbiamo concretizzato le occasioni create. Domani sarà dura ma cercheremo di mettere in difficoltà gli avversari per fare risultato a tutti i costi".- "Penso che noi abbiamo una grande squadra, non solo in avanti. Dobbiamo lavorare per continuare a migliorare.​ Abbiamo studiato l'AZ, ha più di un giocatore bravo. Dobbiamo stare attenti a tutti perché le partite europee non sono mai facili. Servirà l'impegno tutti insieme per centrare l'obiettivo finale".- "È sempre stata un nostro obiettivo dal primo giorno. Quello che è successo a Diego è una motivazione in più, ma fin dal primo giorno in cui sono stati resi noti i gironi abbiamo avuto l'Europa League come obiettivo".