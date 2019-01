Un gol che manca da tempo. Precisamente dal 2 novembre scorso, quando, con la fascia da capitano al braccio, condusse il Napoli alla vitoria sull'Empoli, condendo il tutto con 2 assist. Lorenzo Insigne non segna da quel pokerissimo, una crisi di gol in una stagione che lo aveva visto decisivo al centro dell'attacco, con quel passaggio al 4-4-2 che ha dato maggiore compattezza alla squadra di Ancelotti, liberando il genio di Frattamaggiore. Cosa è successo?



IL MERCATO? - Come scrive la Gazzetta dello Sport, tra la gente di Napoli si è diffusa la convinzione che il problema sia il suo agente, Mino Raiola. Da quest'anno il procuratore italiano, che segue anche Donnarumma, Pogba, Verratti, Ibra e Balotelli, ne cura gli interessi e si sta iniziando a guardare intorno, con diversi top club europei interessati al numero 24 azzurro. Difficile, però, che Aurelio De Laurentiis se ne possa liberare tanto facilmente: se per Allan chiede 100 milioni, per Insigne è pronto a chiederne 150. Cifra altissima, per mettere paura agli interessati: DeLa vuole fare di Insigne la bandiera di Napoli.