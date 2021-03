Il pareggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo pesa come un macigno in casa Napoli. Il 3-3 è arrivato allo scadere e ha fatto infuriare tutti i tifosi azzurri, soprattutto per la modalità in cui è maturato il risultato, a tempo ormai scaduto con la palla in possesso del Napoli.



Si è visto anche un Lorenzo Insigne contrariato lasciare il campo al fischio finale. Il capitano del Napoli ieri ha parlato a tutta la squadra, chiedendo maggior concentrazione nei momenti clou, ripercorrendo gli errori commessi sul pareggio del Sassuolo, dalla rimessa laterale al fallo di Manolas. Nel confronto si è fatto sentire anche Ghoulam, tra i più esperti del gruppo, che ha ribadito il concetto di mantenere la lucidità in momenti del genere. Lo riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno.