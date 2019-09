Lorenzo Insigne, capitano e attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta agli azzurri per 4-1 contro il Lecce: "Il mister sta dando fiducia a tutti, ci sentiamo tutti importanti e questo è la forza del nostro gruppo. Chiunque gioca dà il massimo, solo così si arriva a conquistare il massimo".



FAME DOPO LIVERPOOL - "Abbiamo fatto una gara partita in Champions League, ora servivano questi tre punti importanti per mantenere il passo delle altre. Quest'anno può esserci una grande possibilità, dobbiamo cercare di sfruttarla".



SUI GOL SEGNATI - "Cerco sempre di aiutare i compagni, poi se arrivano i gol è meglio per la squadra. Il gol di oggi è speciale perché dopodomani è il compleanno di mia moglie e voglio dedicarglielo".