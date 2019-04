Ecco le parole di Lorenzo Insigne dopo la sconfitta per 2-0 subita dal Napoli contro l'Arsenal nell'andata dei quarti di finale di Europa League:



"Sto ancora ripensando a quell'occasione fallita, avrei dato una grossa mano alla squadra per poter poi fare un secondo tempo diverso. Sono arrivato col passo troppo lungo, potevo fare di meglio. Ora dobbiamo concentrarci sul ritorno di giovedì prossimo e non commettere stessi errori di oggi. Ci è mancato un po' di coraggio, ma ora è inutile piangerci addosso: non abbiamo giocato abbastanza bene e ci dispiace perché era una partita fondamentale. Ora rivediamo le immagini e analizziamo gli errori, e rimandiamo tutto a giovedì prossimo.



Non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto, loro rispetto a noi hanno sbagliato di meno e hanno vinto. Siamo consapevoli di non aver fatto una gran partita, ora ribaltiamola con le giuste intensità e cattiveria. L'abbiamo preparata in modo diverso rispetto a quanto fatto nel secondo tempo, quando ho giocato a destra mentre nel primo avevo agito sulla sinistra. Siamo stati in difficoltà su ogni palla. Ora concentriamoci sul ritorno."