Per il Napoli quella di ieri è stata la serata quasi perfetta. 6-0 contro il Genoa, tre punti in più in classifica e anche chi è subentrato ha avuto un impatto importante. Peccato, però, per l'infortunio di Insigne. Il capitano del Napoli al 20' si è accasciato al suolo toccandosi dietro all'adduttore sinistro con evidenti smorfie di dolore.



Si è capito fin da subito che l'infortunio sarebbe stato serio, dato che il giocatore non riusciva neanche a poggiare la gamba per terra. Lo stop sarà molto probabilmente di 20-30 giorni. Insigne salterà sicuramente la Juventus (in programma tra sei giorni) e non prenderà parte agli impegni con la Nazionale.