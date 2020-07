Sembra di vedere unpiù sereno in questi ultimi mesi. La curaha fatto effetto sul capitano del, che è diventato il più grande punto di riferimento dell'attacco partenopeo.Prestazioni ritrovate, così come il sorriso al 100%. Ieri c'è stata la festa di compleanno del suo nuovo procuratore,. Presente anche lo stesso, tra i tanti ospiti. Durante la serata si è creato un siparietto tra lui e il comico napoletano di Made in Sud,, con tanto di menzione per il famoso