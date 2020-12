Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne parla a Sky Sport dopo il pareggio con il Torino: "Non penso al gol fatto, dispiace per i due punti persi. Dovevamo fare tutti di più, io in primis e tutti dietro. Ce l'abbiamo, non possiamo sprecare questi punti. I due giorni di ritiro? Come ho ribadito due giorni fa, non è stato un ritiro punitivo per la sconfitta con la Lazio. Questi giorni in più ci aiutano a capire dove migliorare stando insieme. Ora stacchiamo un po' in questi giorni per tornare poi dopo la sosta più cattivi. Il ricorso vinto? Sapevamo di non aver fatto nulla di male a non partire per Torino. Siamo contenti per il ricorso, ma ora dobbiamo pensare al Cagliari. Gol alla Insigne? Ho fatto un bel gol, ma sto male, sono triste perché potevamo e dovevamo fare di più per prenderci la vittoria".