Carlo Ancelotti sorride in vista della sfida contro la Sampdoria. Questo il racconto ufficiale dell'allenamento odierno, che ha visto tornare in gruppo capitan Insigne. "Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato riprenderà sabato 14 settembre con Napoli-Sampdoria, terza giornata di Serie A (ore 18). La squadra, sul campo 2, ha svolto una prima fase di riscaldamento seguita da esercitazioni tecnico tattiche. Successivamente serie di partitine a campo ridotto. Mario Rui, Hysaj, Allan, Ospina, Mertens e Maksimovis sono rientrati dagli impegni con le Nazionali. Tutti hanno lavorato interamente col gruppo. Anche Insigne è rientrato con la squadra ed ha svolto tutta la seduta. Milik ha svolto parte di allenamento col gruppo e parte differenziato. Tonelli prosegue il lavoro personalizzato. Domani ancora seduta pomeridiana".