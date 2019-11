Napoli in campo in vista del match contro il Bologna. Ancelotti sorride per le notizie che arrivano dall’infermeria dopo l’1-1 contro il Liverpool. Questo il report ufficiale diramato dal club: “Dopo la sfida di Anfield, il Napoli ha ripreso subito gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna per la 14esima giornata di Serie A in programma domenica al San Paolo alle ore 18.La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo contro il Liverpool dall'inizio hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, dopo il riscaldamento, sono stati impegnati in seduta tattica in avvio.Successivamente serie di partitine a campo piccolo. Chiusura con esercitazioni al tiro.Allenamento personalizzato per Ghoulam e Tonelli. Milik ha lavorato parte in gruppo e parte seguendo la tabella personalizzata. Insigne ha svolto l'intera seduta con la squadra”.