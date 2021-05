Il Napoli ha un discorso in sospeso che porterà avanti almeno per qualche altro mese. Si tratta del rinnovo di Lorenzo Insigne. Attualmente il capitano azzurro percepisce 4,5 milioni di euro e il suo contratto scadrà nel 2022.



Per il rinnovo c'è distanza di un milione di euro tra domanda e offerta. Con i soldi della Champions League De Laurentiis potrebbe andare in contro a Insigne - che vuole restare - e magari trovare un accordo a metà strada prolungando fino al 2024. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.