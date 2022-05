La chiusura del campionato si avvicina e con sé porterà via Lorenzo Insigne dal Napoli e dalla Serie A, con il suo futuro che sarà in MLS, con il Toronto FC. Il campionato non ha più molto da dire, gli azzurri hanno conquistato il rientro in Champions e manca veramente poco per blindare il terzo posto in classifica.



Secondo quanto scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno, Insigne ha qualche "sfizio" da volersi togliere da qui alla fine. In primis centrare proprio il terzo posto, finendo davanti alla Juventus in classifica dopo undici anni. Poi a livello personale vuole staccare Hamsik nella classifica marcatori di sempre del Napoli (sono entrambi a 121 gol). Con la speranza di riuscire in entrambe le cose già domenica contro il Genoa.