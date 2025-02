Napoli-Inter, calendario a confronto: dallo scontro diretto all'ultima giornata di Serie A

AFP via Getty Images

La frenata del Napoli in casa del Como di Fabregas ha regalato il primo posto solitario all'Inter, che il giorno prima aveva vinto a San Siro contro il Genoa.. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono a +1 sulla squadra di Conte quando mancano dodici partite alla fine del campionato. Dietro di loro c'è l'Atalanta, staccata di qualche punto ma che spera ancora in un inserimento.- Alla fine del campionato mancano tre mesi durante i quali può succedere di tutto, in un testa a testa che si fa sempre più intenso: calendari a confronto,, senza dimenticare che nel mezzo i nerazzurri hanno anche (almeno) due partite di Champions League contro il Feyenoord (il 5 marzo l'andata degli ottavi di finale in Olanda, l'11 il ritorno a San Siro).

2 Marzo: Napoli-Inter9 Marzo: Inter-Monza16 Marzo: Atalanta-Inter30 Marzo: Inter-Udinese6 Aprile: Parma-Inter13 Aprile: Inter-Cagliari20 Aprile: Bologna-Inter27 Aprile: Inter-Roma4 Maggio: Inter-Verona11 Maggio: Torino-Inter18 Maggio: Inter-Lazio25 Maggio: Como-Inter2 Marzo: Napoli-Inter9 Marzo: Napoli-Fiorentina16 Marzo: Venezia-Napoli30 Marzo: Napoli-Milan6 Aprile: Bologna-Napoli13 Aprile: Napoli-Empoli20 Aprile: Monza-Napoli27 Aprile: Napoli-Torino

4 Maggio: Lecce-Napoli11 Maggio: Napoli-Genoa18 Maggio: Parma-Napoli25 Maggio: Napoli-Cagliari