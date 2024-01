LIVE Napoli-Inter, formazioni ufficiali: fuori Bastoni, Simeone e Zerbin dal 1'

Redazione CM

Tutto in una notte. Napoli e Inter si affrontano all'Al-Awwal Stadium di Riad (Arabia Saudita) nella finale della 37ª Supercoppa Italiana. Gli azzurri di Walter Mazzarri hanno battuto 3-0 la Fiorentina in semifinale e cercano la terza vittoria in questa competizione (due finali perse); i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno superato la Lazio con il medesimo risultato (3-0) e vanno a caccia dell'ottavo trionfo in Supercoppa (quattro finali perse, che permetterebbe anche di agganciare il Milan per numero di Supercoppe vinte consecutivamente (tre, tra il 1992 e il 1994).



Napoli e Inter si affrontano per la prima volta nella Supercoppa italiana, al di fuori della Serie A le due squadre si sono incrociati solo in Coppa Italia: 13 partite in totale, tre vittorie per i campani e cinque per i lombardi con cinque pareggi. Mazzarri deve fare a meno di Mario Rui e conferma Zerbin dal 1', ci sono anche Cajuste e Simeone. Per Inzaghi non c'è Bastoni, gioca De Vrij al centro della difesa con Acerbi che scala a sinistra.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Zerbin; Politano, Kvaratskhelia; Simeone.



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.