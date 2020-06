| FASCIA



Nel pre partita di #NapoliInter i nerazzurri scenderanno in campo indossando una fascia speciale.#BrothersUniversallyUnited #BUU pic.twitter.com/FX1XYRTbM4 — Inter (@Inter) June 13, 2020

L'scende in campo contro il razzismo, con i giocatori che, nel riscaldamento, indosseranno una fascia speciale per ribadire il proprio no a ogni tipo di discriminazione: "Rispetto, unione, l'essere famiglia: anche oggi l'Inter ribadisce la sua posizione dicendo NO ad ogni tipo di discriminazione. Nel pre partita di Napoli-Inter i nerazzurri scenderanno in campo indossando una fascia speciale".