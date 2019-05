Ciro Borriello, assessore allo sport del comune di Napoli, getta acqua sul fuoco in merito al paventato spostamento della partita tra Napoli e Inter dal San Paolo, in questo periodo oggetto di lavori, a Bari o Palermo in un intervento a Radio Kiss Kiss: "Possibilità di spostare Napoli-Inter? A noi non è arrivata nessuna notizia in tal senso, mi sorprenderebbe. Vedremo se ci saranno ritardi sui tempi di consegna. Si lavora all'aperto, se piove si può rallentare di qualche giorno. Vogliamo mettere a posto non solo il San Paolo, ma tutti gli impianti sportivi della nostra regione".