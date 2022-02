Napoli-Inter, in scena alle 18 al Diego Armando Maradona, è l'anticipo di lusso della 25esima giornata di Serie A: Calciomercato.com vi offre la moviola della gara, con l'analisi degli episodi arbitrali discussi.





NAPOLI – INTER h 18.00

DOVERI

COSTANZO – BINDONI

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: VALERIANI



4' RIGORE PER IL NAPOLI COL VAR - Intervento duro in area di De Vrij su Osimhen, Doveri non se ne accorge ma viene richiamato dal VAR: l'olandese colpisce in pieno il nigeriano con un pestone, penalty netto.