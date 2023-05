La sfida del Diego Armando Maradona tra Napoli e Inter, in scena alle 18, è il primo posticipo domenicale della 36esima giornata di Serie A. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





NAPOLI – INTER h. 18.00

MARINELLI

BINDONI – COLAROSSI

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: CHIFFI



23' MANCA UN ROSSO A GAGLIARDINI - Gagliardini rischia grossissimo, per un intervento pericoloso a centrocampo, in ritardo su Kvaratskhelia, passibile di secondo giallo: il centrocampista ex Atalanta sarebbe stato giustamente espulso, Marinelli fischia solo il fallo.



18' - Gagliardini commette fallo su Di Lorenzo e viene ammonito.