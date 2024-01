Napoli-Inter, le formazioni ufficiali: Zerbin e Cajuste dal 1', c'è De Vrij

Napoli e Inter si affrontano alle 20.45 all'Al-Awwaal Stadium di Riad (Arabia Saudita) nella finale della Supercoppa Italiana. E' l'ultimo atto delle Final Four, in caso di pareggio al termine dei 90' non ci saranno i supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore.



Mazzarri, che arriva dal successo per 3-0 contro la Fiorentina in semifinale, conferma Zerbin a tutta fascia a sinistra dal 1' non potendo contare su Mario Rui e recupera Cajuste, davanti Politano e Kvaratskhelia a supporto di Simeone. Dietro il terzetto Di Lorenzo-Rrahmani-Juan Jesus a protezione di Gollini.



Novità per Inzaghi, reduce dalla vittoria per 3-0 sulla Lazio nel turno precedente: fuori Bastoni dall'undici titolare, gioca De Vrij con Acerbi che agirà da braccetto sinistro e Pavard a destra. Tutto confermato dal centrocampo in su, con Calhanoglu in regia tra Barella e Mkhitaryan e la coppia Thuram-Lautaro in attacco.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Zerbin; Politano, Kvaratskhelia; Simeone.



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.