Il match di cartello della 25esima giornata si gioca di sabato alle 18: il Napoli di Luciano Spalletti, grande ex della partita, ospita la capolista Inter di Simone Inzaghi in uno scontro al vertice che molto può determinare in ottica campionato. Dopo l'ultimo turno, le distanze in classifica si sono ridotte: i nerazzurri hanno subito la rimonta del Milan nel derby, mentre i partenopei sono riusciti ad avere la meglio sul Venezia in Laguna. Un solo punto separa le due squadre, anche se bisogna tenere conto del fatto che l'Inter deve recuperare la gara di Bologna, rinviata per le tante positività al Covid nelle fila dei rossoblu. Spalletti recupera l'intera spina dorsale africana dopo il torneo continentale vinto dal Senegal: al loro posto Koulibaly, Anguissa e Osimhen, mentre out Lozano alle prese con una lussazione alla spalla. Inzaghi invece lamenta l'assenza di Bastoni per squalifica ma può sfoggiare per il resto il miglior undici disponibile.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - La gara del Maradona, calcio d'inizio alle ore 18, sarà visibile in diretta streaming esclusiva sulla piattaforma Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.