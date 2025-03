Getty Images

si sfidano allo stadio Maradona nella 27esima giornata di, in un match vale una fetta importante di. Al fischio d'inizio,ha 57 punti, mentreinsegue a quota 56. All'andata il match si era chiuso in parità, non senza polemiche, con il risultato di 1-1, con le reti diEntrambe le squadre arrivano a questa partitissima al termine di un periodo non facile in campionato, come dimostra il bilancio delle ultime cinque partite: per il Napoli una sola vittoria, tre pareggi e una sconfitta, per l'Inter due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Oggi una vittoria dell'Inter consentirebbe ai campioni d'Italia di aprire una mini-fuga, mentre il Napoli sogna il sorpasso.: i nerazzurri conducono con un bilancio di 70 vittorie, 40 pareggi e 47 successi degli azzurri. L’Inter è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque trasferte contro il Napoli in campionato.

: Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rahmani; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. All. Conte. All. Conte.: Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.: Doveri