Napoli-Inter, MOVIOLA LIVE: annullato gol a Lautaro

Redazione CM

Napoli-Inter è la finale che chiude la 37ª edizione della Supercoppa italiana. L'ultimo atto delle Final Four si gioca all'Al-Awwal Stadium di Riad, Arabia Saudita: calcio d'inizio alle 20.45, arbitra Antonio Rapuano della sezione di Rimini.





NAPOLI – INTER Lunedì 22/01 h. 20.00



Arbitro: Rapuano

Assistenti: Colarossi - Tolfo

Quarto ufficiale: Di Bello

VAR: Di Paolo

AVAR: Aureliano



PRIMO TEMPO



45' - Primo cartellino giallo anche per l'Inter: a Calhanoglu, per un duro intervento su Kvaratskhelia.



42' - Rrahmani è il primo ammonito dell'incontro per intervento in ritardo su Lautaro Martinez.



39' - Annullato un gol a Lautaro Martinez: l'attaccante dell'Inter mette in rete da due passi, ma la rete viene cancellata per il fuorigioco di Thuram autore dell'assist. Il VAR conferma.



11' - Timide proteste di Kvaratskhelia che chiede un rigore per fallo di mano in barriera sulla punizione battuta dal georgiano, ma è tutto buono.