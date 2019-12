Tra sette giorni si tornerà nuovamente in campo. Allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta è atteso il big match tra Napoli e Inter il 6 gennaio alle ore 20:45.



Partita la vendita dei biglietti per la sfida, ecco le modalità ed i prezzi:



Per tutti i possessori di Fidelity Card, i titoli potranno essere caricati in modalità digitale presso tutti i punti vendita abilitati, esibendo la fidelity, oppure, comodamente da casa, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it.Per i possessori della Club Azzurro Card e della Fan Away, si consiglia di verificarne la scadenza.



Qualora la card risulti scaduta sarà necessario dotarsi della nuova Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, acquistabile on line, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it.



Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 110,00

Tribuna Nisida € 90,00

Tribuna Family Adulto € 20,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 70,00

Curve € 40,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.