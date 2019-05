I violenti scontri fuori da San Siro nella gara di andata tra Inter e Napoli fanno alzare il livello di sicurezza anche al San Paolo per la gara di ritorno nel posticipo della 37a giornata di campionato. Come riportato da Sport Mediaset infatti, la rivalità tra le due tifoserie è sempre più accesa. Nella giornata di ieri, il Ministero degli Interni ha deciso di vietare la vendita di biglietti per i residenti in Lombardia e l'allerta sicurezza è alta.