Napoli-Inter, vendita biglietti e trasferta vietate ai tifosi nerazzurri. Il Prefetto: "Motivi di sicurezza"

Getty Images

La grande sfida di campionato tra, che vale una grande fetta di scudetto,. Il, Michele di Bari ha disposto il. Una decisione che segue quella presa dal prefetto di Milano nella gara di andata.Negli ultimi anni, infatti,e il ricordo degli scontri del 2018, in cui perse la vita il tifoso interista Davide Belardinelli, resta vivo nella mente di tutti. Inoltre, a questo punto della stagione, il big match assume un valore ancora più importante, visto che c’è di mezzo uno scudetto.

- Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto infatti l'adozione delle seguenti prescrizioni:, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione della «F.C. Internazionale»,vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli possessori di fidelity card della F.C. Internazionale, sottoscritta in data antecedente al 17/02/2025, non residenti in Lombardia.- Il provvedimento prefettizio è stato adottato,con determina del 19 febbraio scorso, nonché di quelle espresse del Questore di Napoli che hanno evidenziato il pericolo di gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica.