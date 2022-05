L'unico intervento nel mercato di gennaio da parte del Napoli è stato l'acquisto in prestito di Axel Tuanzebe. Il difensore inglese di origini congolesi non ha convinto e farà rientro al Manchester United.



Così servirà un nuovo innesto nel reparto arretrato azzurro. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il club di De Laurentiis pensa a Palomino dell'Atalanta. Da Bergamo, però, i segnali sono negativi: l'idea è quella di non cederlo.