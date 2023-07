Ormai da un po' di tempo Kevin Danso è finito in cima alla lista dei desideri del Napoli. C'è Garcia che lo ritiene il preferito, il difensore ideale per raccogliere l'eredità di Kim. Ieri nuova conference call di De Laurentiis con l'entourage dell'austriaco, c'è l'intesa di massima con il giocatore. Però il Lens si mette di traverso per la cessione e chiede almeno 30 milioni per Danso. Lo riporta oggi Il Mattino.