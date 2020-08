Si è da poco conclusa una stagione difficile per il, probabilmente la più complicata degli ultimi dieci anni. L'avvio conè stato deludente, con la squadra che è sprofondata anche in zone pericolose della classifica. Dal suo arrivo,È diventato l'allenatore del popolo, acclamatissimo dai tifosi partenopei per il suo modo di fare schietto, diretto e soprattutto molto umile. Quella appena conclusa è stata sicuramente una stagione transitoria per lui e il suo Napoli, ma dalla prossima potrà avere l'opportunità di partire da zero, di costruire le basi per un'annata che negli obiettivi della società- Gattuso vuole riuscirci perché è convinto del valore della rosa, ma serve tranquillità. Una tranquillità che parte anche dalladello stesso allenatore, senza essere in bilico, senza essere legato in qualche modo controvoglia. Sarà proprio questo il punto di partenza della chiacchierata traGattuso crede fortemente nel progetto e vuole fare bene sulla panchina azzurra, De Laurentiis vede nell'allenatore la figura ideale per far risalire il Napoli, specialmente dopo la conquista della Coppa Italia.- La firma sul contratto però non è ancora arrivata perché c'è una distanza tra le parti per quanto riguarda laPenale che l’allenatore non vuole assolutamente, in quanto l'obiettivo è lavorare consenza problemi e con il contratto già firmato. Non c'è ancora accordo sulla parte economica, ma difficilmente emergeranno problemi in merito, con Gattuso che non si impunterà con richieste fuori dalla portata di De Laurentiis. Da definire la durata dell'accordo: si va verso unallenerà ilanche la prossima stagione, bisogna solo mettere le giuste basi per arrivare preparati al meglio.