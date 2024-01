Napoli, intreccio col Milan per il futuro della panchina

Il Napoli e il Milan potrebbero vedere il futuro delle proprie panchine intrecciarsi pericolosamente. Il club azzurro e quello rossonero hanno infatti in Antonio Conte la prima scelta per il dopo Mazzarri e dopo Pioli.



Quello dell'allenatore salentino non è però l'unico nome sulla lista condiviso dai due club. Anche Thiago Motta, oggi al Bologna, è infatti un profilo corteggiato da entrambe le società.



Infine occhio a Roberto De Zerbi, che con il Brighton ha una clausola rescissoria da 16 milioni di euro e anche a... Stefano Pioli che secondo Kiss Kiss Napoli, se dovesse lasciare davvero il Milan in estate.