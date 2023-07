Se le ultime settimane avevano regalato ai tifosi del Napoli una relativa serenità, ecco che arriva nuovamente laIl centravanti nigeriano non andrà al Bayern Monaco ( che ha ritenuto folli le richieste del Napoli) ma resta in pista il. Con Real Madrid e Liverpool sullo sfondo, che dovrebbero investire 200 milioni per Mbappé.- Con la rottura che sembra oramai insanabile,. Servirà un'offerta clamorosa per portarlo via dal Napoli ma Al-Khelaïfi non si spaventerebbe di fronte ad una richiesta daIn tal caso De Laurentiis lascerebbe partire il calciatore incassando una cifra record. Potrebbero anche essere differenti le idee del PSG, perchédell'Eintracht Francoforte, che costerebbe meno. Nel frattempooffrendogli un ingaggio da 7 milioni a stagione fino al 2027 con inserimento di una clausola rescissoria di circa 100 milioni valida dalla prossima estate.