Ipotesi clamorosa per il mercato in entrata del Napoli: il ritorno di Gonzalo Higuain. Secondo quanto riferito da RaiSport Nicolas, fratello e agente del Pipita, avrebbe effettuato dei sondaggi per capire la fattibilità del ritorno in azzurro della punta della Juve. Difficile che lo scenario si concretizzi, soprattutto per i rapporti tesi tra De Laurentiis e Higuain.