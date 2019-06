Secondo la Gazzetta dello Sport, c'è una ipotesi clamorosa da non sottovalutare: "Napoli ha avuto grandi numeri 10, è stata sulle spalle di Sivori e di Maradona. Dopodiché quella maglietta è stata ritirata, nell’era De Laurentiis, dopo il ritorno in serie A, Da allora, più nessuno l’ha indossata e, probabilmente, non lo farà nemmeno James Rodriguez anche se il 10 è il suo numero preferito. Ma Napoli potrebbe anche convincersi che forse è giunto il momento che qualcun altro la indossi e il talento colombiano ha tutte le qualità per vestirla"