Secondo il Corriere dello Sport: “Se però non ci saranno sorprese e se tra un paio di settimane le squadre potranno iniziare gli esami medici nei rispettivi centri sportivi, l'idea emersa ieri dal Consiglio di Lega è quella di ripartire con le semifinali di Coppa Italia, Juventus-Milan e Napoli-Inter, il 27 e 28 maggio. Entrambe in chiaro e su Rai 1. Sabato 30 e domenica 31 poi via con gli incontri dell'ottava giornata di ritorno perché il campionato deve riprendere con un turno dedicato a tutte le squadre e non con i recuperi della sesta di ritorno (Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma)”