Secondo Il Mattino, Carlo Ancelotti, in vista di Napoli-Sampdoria sta valutando due moduli: la prima ipotesi è un 4-4-2, la seconda un 4-2-3-1: "La presenza di tanti esterni in rosa calza alla perfezione con il 4-2-3-1 scelto da Ancelotti a inizio stagione ma dopo il mercato la situazione è leggermente mutata perché è andato via Verdi ed è arrivato Lozano che ha già mostrato di poter fare benissimo anche da seconda punta (e in più adesso Ancelotti dispone anche di un altro centravanti vero, Llorente)".