Napoli, Ipswich Town retrocesso: niente obbligo di riscatto per Cajuste

Getty Images

L'Ipswich Town è la terza retrocessa della Premier League. La sconfitta per 3-0 con il Newcastle ha sancito l'addio al massimo campionato inglese e il ritorno in Championship dopo una sola stagione dalla promozione del 2024. Questo verdetto interessa anche il Napoli, che in estate aveva ceduto in prestito Jens Cajuste proprio alla società inglese.

L'accordo prevedeva un prestito oneroso a 1,5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 13,5. Tra le condizioni per l'obbligo c'era la salvezza dell'Ipswich Town. Con la retrocessione, il centrocampista svedese tornerà al Napoli, che, così, dovrà rinunciare a un potenziale incasso di 13,5 milioni. E ora, in chiave mercato, il club di Aurelio De Laurentiis dovrà fare nuovamente le sue valutazioni.