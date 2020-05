Quella di oggi è stata la giornata dell'ispezione a sorpresa per il Napoli. Al Centro Sportivo di Castel Volturno, infatti, è arrivata la Procura Federale per controllare che il club rispettasse il protocollo imposto per questo rientro in campo.



Visita assolutamente poco gradita e qualcuno ha fatto notare agli inviati della Procura Federale che probabilmente avevano sbagliato Centro Sportivo, essendo un altro da controllare. Chiaro riferimento alla Lazio, che nei giorni scorsi ha disputato una partitella in famiglia violando il protocollo. Lo riporta Gazzetta.it