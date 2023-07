È un Napoli ancora bloccato in questa sessione di calciomercato. Non c'è bisogno di rivoluzionare chissà cosa però adesso servirà trovare il sostituto di Kim, che presto sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Tre i nomi più caldi al momento per il nuovo difensore centrale, ovvero Kilman del Wolverhampton, Le Normand della Real Sociedad e Ko Itakura, classe '96 del Borussia Monchengladbach. I primi due costano tanto, forse troppo (tra i 40 e i 50 milioni).



ITAKURA C'È - Ecco che il giapponese punta ad essere in cima alla lista. Nelle ultime ore è circolata la voce secondo la quale ci sarebbe già l'accordo, ma in realtà la trattativa non sarebbe in una fase così avanzata. Racconta il Corriere dello Sport di un commento dalle parti di Castel Volturno, abbozzando un "il calciatore è interessante, parecchio". Per portare Itakura al Napoli basterebbe una quindicina di milioni di euro.