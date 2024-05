Napoli, Italiano aveva detto sì: il retroscena con De Laurentiis

Il dopo Spalletti è stato complicato da affrontare, tra i famosi quaranta nomi che De Laurentiis ha fatto per il suo successore è venuto fuori Rudi. Male l'impatto, male con i risultati, che hanno portato all'esonero dopo meno di cinque mesi di lavoro. Al suo posto, che non è riuscito a fare meglio e dopo soli tre mesi è stato rimosso dall'incarico. Per finire con, con il quale non è arrivata la tanto desiderata risalita. Dunque, ora il Napoli ha iniziato la selezione per chi andrà a sedere sulla panchina azzurra nella nuova stagione.

Quest'ultimo è già stato nel mirino del Napoli la scorsa estate. E a quanto pare la volontà da parte dello stesso tecnico della Viola era quella di lasciare Firenze per arrivare ai piedi del Vesuvio. Lo ha detto esplicitamente nella conferenza stampa di ieri (per la presentazione dei due ritiri, a Dimaro e Castel di Sangro) AurelioCerchi Thiago Motta che giustamente pensa 'Chi mi fa fare di fare un secondo anno meno bene?'". Senza mezzi termini, De Laurentiis ha dichiarato che Italiano voleva il Napoli, ma il patron del Napoli per salvaguardare i buoni rapporti con Commisso ha deciso di non fare quel passo decisivo.