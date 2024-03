Napoli, Italiano in pole per il post Calzona. Ma il suo arrivo è possibile solo ad una condizione

Ci sono ancora dei forti dubbi sul nome dell'allenatore che siederà sulla panchina del Napoli a partire dalla prossima stagione. La squadra sotto la guida di Francesco Calzona ha certamente aumentato i ritmi e migliorato la qualità del gioco ma, scrive La Gazzetta dello Sport, questi potrebbe non bastare a garantirgli una conferma se non dovesse raggiungere l'obiettivo del piazzamento in Champions League. Ecco perché De Laurentiis sta al momento valutando anche altri profili per il futuro della panchina partenopea.



NOMI - Il preferito è certamente Vincenzo Italiano con cui alcuni tentativi erano già andati in scena in passato. Il tecnico ha un contratto che lo lega alla Fiorentina fino a fine anno anche se è presente una clausola che sposterebbe la scadenza avanti di un anno. Il suo arrivo eventuale a Napoli, però, è vincolato dal suo rapporto col club gigliato. L'arrivo dell'ex Spezia in Campania sarebbe possibile solo se Italiano forzasse la mano con la stessa Fiorentina. Ecco perché sullo sfondo ci sono anche i nomi di Gilardino e Palladino.