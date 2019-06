Secondo il Corriere dello Sport: "James ha deciso da un po’, d’essere ad uno snodo decisivo della sua lussureggiante carriera e vuole attraversarlo con Carlo Ancelotti, a Napoli, in una dimensione inedita, stuzzicante, emozionante. De Laurentiis, che con Florentino Perez ha già avuto modo di chiacchierare, ha scoperto che quaranta milioni non possono bastare, e neanche quarantacinque, perché siamo già arrivati a cinquantacinque milioni di euro. Il Napoli ha una soluzione che lo spinge ad offrire dieci milioni di euro per un prestito annuale oneroso e altri trenta, da pagare tra dodici mesi, per il riscatto obbligatorio; ma il Real ha già definito il prezzo, e sarebbero cinquantacinque milioni, che si potrebbero scontare sino a cinquanta"