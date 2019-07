Secondo La Gazzetta dello Sport: "L’entrata dell’Atletico Madrid, in ogni modo, pare che non preoccupi, Carlo Ancelotti. Lui è convinto che alla fine James Rodriguez tornerà alle sue dipendenze, dopo averlo avuto un anno al Real Madrid e uno al Bayern Monaco. Di certo non è stato casuale se in queste due stagioni l’attaccante colombiano abbia espresso il meglio delle proprie potenzialità tecniche. Ed è proprio l’idea di ritrovare Ancelotti che lo affascina più di ogni altra cosa. Ma i tempi si stanno accorciando e l’offerta dell’Atletico Madrid potrebbe non lasciare indifferente Florentino Perez. D’altra parte, se Cerezo è disposto a investire 45 milioni di euro non baderà certo a spese per garantire al giocatore un ingaggio da top player: il Napoli gli offre sei milioni a stagione, mentre l’Atletico potrebbe arrivare fino a otto milioni con un bonus milionario nel caso si vincesse la Liga".