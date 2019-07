Il Corriere dello Sport dedica spazio questione James-Napoli: "Ci sono messaggi (subliminali), sufficienti a capire: James Rodriguez ha scelto Napoli, vorrebbe subito ma non può; intanto, lui s’allena, non andrà a Monaco per l’Audi Cup, sa che lo insegue el «Cholo» ma si è promesso ad Ancelotti, che non può far altro che osservare, con il Napoli e De Laurentiis, le mosse del Real Madrid.

Il Real Madrid si era già dichiarato, chiedeva 42 milioni di euro, o un prestito onerosissimo con obbligo di riscatto; e il Napoli se ne è stato a scrutare l’orizzonte, convinto di poter attendere serate migliori. Sono ancora tutti là, fermi e persino immobili, né mosse e neppure una smorfia, per agitare almeno l’aria intorno a James. Solo Jorge Mendes, che se ne sta all’ombra e spinge, spinge, direzione Napoli"