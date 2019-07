Secondo il Corriere dello Sport: "All’Atletico hanno puntato forte, nonostante abbiano già speso tanto, e quel pensierino su James Rodriguez ha finito per inebriarli; e il Napoli, che sembra rassicurato dalle promesse ricevute dal colombiano, attende impaziente che Florentino Perez dia il via libera. Con la voglia matta di stringere i tempi che si ritrova, il ds Cristiano Giuntoli non solo freme ma a quanto sembra è proprio schizzato a Madrid per tagliare corto e chiudere l’affare.

Il nodo, manco a dirlo, è economico, però la volontà ha un proprio peso e con Ancelotti il suo “figliol prodigo” si è già espresso: l’idea Napoli gli piace, eccome. Ma poi le cose possono anche cambiare e ora si è entrati nella fase 2, quella che può essere definita del “braccio di ferro”: Atletico Madrid o Napoli, è una lotta all’ultima mossa. La prima è del Napoli"